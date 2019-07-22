Геологические изыскания: самые популярные вопросы клиентов

Современные дома и многоэтажки не появляются сами собой. Как и многое в нашем мире, это результат долгих стараний и тяжелых рабочих дней. Не исключением будет подготовительный этап. Перед проектировкой и «заложение первого кирпича» проводят целый ряд инженерных работ. Туда же относятся геологические изыскания для строительства, которые помогут получить всю информацию о выбранной местности.

Что зачастую волнует клиента?

Попробуем обозначить самые основные вопросы, которые волнуют клиента перед тем, как заказать геологические изыскания и провести их. Среди них:

цели выполнения мероприятий и зачем они нужны,

цена на услуги,

сроки проведения.

С каждым аспектом нужно разбираться отдельно.

Зачем нужны изыскания: две стороны медали

Во-первых, геология участка даст вам общее понимание о «материале» для будущих работ. Речь идет не о строительных единицах, а о почве, земле. На объекте будут выделены специальные места для бурения скважин, откуда позже возьмут необходимые образцы грунта и грунтовых вод. Далее в лаборатории они пройдут разного рода анализы. Главная цель – выяснить физико-химические свойства этих пород. Результаты исследований покажут, какие же точно породы находятся на территории, а также дадут информацию, какой фундамент будет возведен.

Во-вторых, изыскания в нашей стране контролируются законом. Поэтому провести их – также необходимость буквы закона, а не лишь мероприятия для дальнейшей работы. Конечно, назвать эту цель приоритетной сложно. Но без этого аспекта разрешение на строительство получить невозможно.

Сделаем выводы, что геологические изыскания при строительстве здания являются как полезными в плане документации, так и необходимыми для наиболее удобного процесса.

Стоимость и сроки: можно ли посчитать цену дома?

Можно уверенно заявлять, что, не пообщавшись с представителем компании и не составив полный перечень нужных процедур, вычислить цену самостоятельно не удастся. Вычисляя стоимость, компания-исполнитель учитывает множество факторов. Основные – размер и список задач. Также стоит заметить, что более сложные участки (заболоченные, труднопроходимые) стоят больше.

По поводу сроков: инженерно-геологические изыскания в проектировании строительства стандартных участков для, например, дачного домика, можно провести за 2-3 дня. О более сложных объектах стоит говорить индивидуально.