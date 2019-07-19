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Сельхозпроизводитель СПК им. Ильича в лидерах Березовского района

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Сельское хозяйство – важнейшая отрасль в нашей стране, обеспечивающее население продовольствием и сырьем для некоторых сфер промышленности. Сельское хозяйство оказывает влияние на уровень жизни человека, а так же формирует рыночный спрос на рабочую силу и специальную технику.

Исторически сложилось, что Россия является аграрной страной, но, несмотря на большое количество земельных угодий, развитие сельского хозяйства усложняется климатом, а немалая часть земель и вовсе лежит в зоне "рискованного земледелия", где урожайность посевов сильно колеблется под влиянием погодных условий.

Несмотря на сложности, в последние годы отрасль активно развивается, поддержку оказывает и государство, ежегодно выделяя дополнительные средства на поддержание и развитие сельского хозяйства.

Немалый вклад в развитие отрасли страны вносит Пермский край, занимающий второе место по Уралу по производству мяса, третье – по производству хлеба и пятое – в молочной отрасли. Сельскохозяйственные угодья занимают 20% территории края, и более половины земель находятся в распоряжении лесохозяйственных предприятий.

Всего в Пермском Крае около 300 сельскохозяйственных организаций, более 700 фермерских хозяйств и более 300 тысяч личных подсобных хозяйств.

Один из лидеров в развитии сельского хозяйства – Березовский район Пермского края. Здесь продолжительная снежная зима и короткое лето, но тем не менее Весь район хорошо освоен, и сельское хозяйство является ведущей отраслью района, имеется мясо-молочное направление, зерновое, развито свиноводство и картофелеводство.

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Имени Ильича" в Березовском районе можно заслуженно назвать одним из крупнейших игроков сельскохозяйственной отрасли.

Первое хозяйство кооператива появилось еще в конце двадцатых годов прошлого века. Появлялись новые хозяйства, укрупнялись. В 1959 году в структуре сельскохозяйственной организации произошли очередные изменения, после чего возник колхоз "Имени Ильича". В 2013 году колхоз был реорганизован и получил свое современное название Сельскохозяйственный производственный кооператив "имени Ильича". За годы работы предприятие не раз сталкивалось с трудностями, приходилось подстраиваться под новые требования, работать в условиях жесткой конкуренции, продолжать деятельность в сложные 90 годы. Сегодня СПК имени Ильича уверенно движется вперед. Здесь трудится около 200 человек, большая часть которых работают на ферме уже не первый год. руководство компании свои достижения во многом связывает с наличием грамотных и опытных сотрудников

В настоящее время Хозяйство состоит из 4 молочных ферм, одна из которых, расположенная в селе Сажено, в прошлом году была полностью заменена на новую. Новая ферма позволила увеличить поголовье крупного рогатого скота практически вдвое, а современное оснащение сводит участие человека в процессе дойки к минимуму.

В новой Ферме созданы все условия для комфортной работы и отдыха сотрудников: просторные и светлые рабочие помещения, комната отдыха, полностью оборудованный санузел.

На фермах тщательно следят за качеством сырья, соблюдаются все нормы, регулярно проводятся проверки, самая первая - еще на молочном блоке, куда собирается сырье со всех ферм, там определяется жирность, кислотность. После проверок сырье отправляется на переработку в молочный завод. От здоровья животных зависит качество и безопасность получаемого молока, поэтому весь крупно рогатый скот своевременно осматривают ветеринарные врачи, вовремя делаются все необходимые прививки.

Всего на четырех фермах 830 голов дойных коров Черно-Пестрой породы – самой распространенной в нашей стране. Не смотря на большое количество, сотрудники знают всех поименно, включая их характер и повадки, к каждой корове подбирают свой подход

В планах у предприятия дальнейшее обновление ферм, замена спецтехники, увеличение поголовья скота и создание максимально комфортных условий как для коров, так и для самих сотрудников. Открытие нового здания фермы показало хороший результат – помимо увеличения надоя, в штате стало больше молодых специалистов, что благоприятно сказывается не только на кооперативе, но и на уровне жизни жителей деревень.

Метки: в Пермском крае, Экономика, Сделано в Перми

Опубликовано: 19.07.2019 в 18:40 в рубрике - Новости T7-inform

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← Старые проездные в Перми перестанут принимать к оплате c 1 августа

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