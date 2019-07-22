«Здорово, мужики!» Ведущие телепрограммы протестировали пермский клуб Diesel Room на Куйбышева, 47
Согласитесь друзья, День рождения – особое событие в жизни каждого человека и что бы максимально насладиться праздником, провести его в хорошей компании и избежать этих предпраздничных хлопот ведущий телепрограммы "Здорово, мужики!" решил его провести в одном из самых интересных и известных заведений города Перми - Diesel Room Получился интересный обзор клуба. Подробнее>>
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