«Здорово, мужики!» Ведущие телепрограммы протестировали пермский клуб Diesel Room на Куйбышева, 47

Согласитесь друзья, День рождения – особое событие в жизни каждого человека и что бы максимально насладиться праздником, провести его в хорошей компании и избежать этих предпраздничных хлопот ведущий телепрограммы "Здорово, мужики!" решил его провести в одном из самых интересных и известных заведений города Перми - Diesel Room Получился интересный обзор клуба. Подробнее>>