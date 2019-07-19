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Старые проездные в Перми перестанут принимать к оплате c 1 августа
Старые проездные в Перми перестанут принимать к оплате 1 августа, и уже в это воскресенье, 21 июля, пермяки смогут получить новые проездные карты, взамен старых. Обмен производится в пунктах пополнения проездных. Новый проездной красного цвета, активируется на август на оплаченное количество поездок: 60, 90 или 120. Обмен нудно произвести до конца месяца.В этой связи департамент дорог и транспорта просит пассажиров позаботиться о смене карты до начала периода, в котором они планируют пользоваться поездками.
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