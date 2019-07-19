Представленное накануне новое тарифное меню для пассажиров общественного транспорта Перми обсудят с привлечением широкого круга экспертов. Такое решение приняла сегодня рабочая группа по транспортной реформе.

Как ожидается, в обсуждении примут участие представители перевозчиков, Торгово-промышленной палаты, КСП и городской думы. В мэрии Перми сообщили, что представленный проект является комплексом тарифных планов, которые будут удобны для различных категорий пассажиров. Одним из нововведений станет появление транспортной карты для не льготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет, как на определенное количество поездок, так и в виде безлимитного проездного с разным периодом действия: от суток до года. Такой вариант будет выгоден для тех, кто часто пользуется услугами общественного транспорта. Максимальный размер скидки может составлять 40%.Наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом. Сохранится и действие льготных проездных документов для всех категорий: школьников, студентов, пенсионеров.

Добавим, что такой дифференцированный принцип уже работает в ряде городов. Так, разовый билет за наличный расчет в Самаре сегодня составляет 28 рублей, за безналичный – 23 рубля, в Казани – 27 рублей и 25 рублей соответственно. В Перми по проектным расчетам стоимость разового билета за наличные может составить 28 рублей, за безналичный – 24 рубля. Сейчас проезд на всех видах городского общественного транспорта составляет 20 рублей