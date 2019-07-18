Завершился прием документов кандидатов на муниципальных выборов 8 сенятбря

Накануне завершился прием документов от кандидатов в депутаты представительных органов территорий Прикамья.

По данным крайизбиркома, всего на муниципальные выборы выдвинуто тысяча 244 человека, из них 851 представляют политические партии, а 393 - самовыдвиженцы. В выборах участвуют девять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко", "Российский объединенный трудовой фронт", "Великое Отечество", "Казачья партия" и "Родная партия".

В лидерах по количеству выдвинутых кандидатов - Чусовской и Чернушинский городские округа, в которых на выборы депутатов городских дум выдвинулись 102 и 99 человек соответственно.

До 2 августа продолжится процедура регистрации кандидатов - после проведения всех необходимых проверок сведений, документов и подписных листов. Муниципальные выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября