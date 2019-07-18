Завершился прием документов кандидатов на муниципальных выборов 8 сенятбря
Накануне завершился прием документов от кандидатов в депутаты представительных органов территорий Прикамья.
По данным крайизбиркома, всего на муниципальные выборы выдвинуто тысяча 244 человека, из них 851 представляют политические партии, а 393 - самовыдвиженцы. В выборах участвуют девять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко", "Российский объединенный трудовой фронт", "Великое Отечество", "Казачья партия" и "Родная партия".
В лидерах по количеству выдвинутых кандидатов - Чусовской и Чернушинский городские округа, в которых на выборы депутатов городских дум выдвинулись 102 и 99 человек соответственно.
До 2 августа продолжится процедура регистрации кандидатов - после проведения всех необходимых проверок сведений, документов и подписных листов. Муниципальные выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Задокументировать биометрические данные можно без посещения банка
Пермский Политех отметили в категории «Лучшие вузы» в рейтинге «Национальное признание»
ФНС рассчитала налоги пермяков за 2019 год
О проведении личного приема граждан сотрудниками Управления Минюста по Пермскому краю
The North Face - одежда и обувь для туризма
Несколько тысяч частных домов Пермского края получат доступ к цифровым сервисам в 2019 году
В Добрянке директор управляющей компании рискует стать подсудимым
На выходные в Перми полностью перекроют перекресток Революции и Компроса
С начала года из аварийного в новое жильё уже переехал 291 человек
Парад детских колясок в Мотовилихе
Добавить комментарий: