ФНС рассчитала налоги пермяков за 2019 год
Налоговыми органами Пермского края завершена работа по расчету сумм имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги), подлежащих уплате в 2019 году по объектам расположенным на территории Пермского края.
Централизованная печать уведомлений на уплату налогов уже началась, в июле - августе жители края начнут получать уведомления по новой форме.
В 2019 году сформировано 1 204 тысячи сводных налоговых уведомлений. Из них, более 254 тысяч уведомлений будут размещены в «Личном кабинете налогоплательщиков», а 950 тысяч будут переданы в отделения почтовой связи.
Для сравнения - в 2018 году было сформировано 1250тысяч сводных налоговых уведомлений: из них, 231 тысяча уведомлений размещены в «Личном кабинете налогоплательщиков», в отделения почтовой связи было направлено 1020 тысяч платежных документов.
В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. У налогоплательщиков, получивших доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговые уведомления будут отражены в электронном виде.
Рассылка документов почтой осуществляется филиалом ФКУ «Налог-Сервис», расположенном в г. Уфа, следовательно, при получении почтовых конвертов со штемпелем Республики Башкирия, не стоит беспокоиться по вопросу легитимности полученного платежного документа.
В этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.
Ответы, возникающие на вопросы о налоговых уведомлениях, можно получить на промо-странице «Налоговое уведомление физических лиц - 2019» https://www.nalog.ru. Для удобства налогоплательщиков информация разбита на рубрики, в которых можно найти ответ на конкретный вопрос.
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