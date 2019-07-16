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← О проведении личного приема граждан сотрудниками Управления Минюста по Пермскому краю

ФНС рассчитала налоги пермяков за 2019 год

Налоговыми органами Пермского края завершена работа по расчету сумм имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги), подлежащих уплате в 2019 году по объектам расположенным на территории Пермского края.

Централизованная печать уведомлений на уплату налогов уже началась, в июле - августе жители края начнут получать уведомления по новой форме.

В 2019 году сформировано 1 204 тысячи сводных налоговых уведомлений. Из них, более 254 тысяч уведомлений будут размещены в «Личном кабинете налогоплательщиков», а 950 тысяч будут переданы в отделения почтовой связи.

Для сравнения - в 2018 году было сформировано 1250тысяч сводных налоговых уведомлений: из них, 231 тысяча уведомлений размещены в «Личном кабинете налогоплательщиков», в отделения почтовой связи было направлено 1020 тысяч платежных документов.

В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. У налогоплательщиков, получивших доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговые уведомления будут отражены в электронном виде.

Рассылка документов почтой осуществляется филиалом ФКУ «Налог-Сервис», расположенном в г. Уфа, следовательно, при получении почтовых конвертов со штемпелем Республики Башкирия, не стоит беспокоиться по вопросу легитимности полученного платежного документа.

В этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.

Ответы, возникающие на вопросы о налоговых уведомлениях, можно получить на промо-странице «Налоговое уведомление физических лиц - 2019» https://www.nalog.ru. Для удобства налогоплательщиков информация разбита на рубрики, в которых можно найти ответ на конкретный вопрос.

Метки: Официально

Опубликовано: 16.07.2019 в 17:38 в рубрике - Новости T7-inform

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