О проведении личного приема граждан сотрудниками Управления Минюста по Пермскому краю

24 июля 2019 с 10-00 до 12-00 начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю Дядичева Ирина Александровна, советник юстиции 1 класса будет осуществлять личный прием граждан в приемной Президента РФ в Пермском крае, расположенной по адресу:

г.Пермь, ул.Советская, 64.

Прием граждан будет осуществляться по вопросам, входящим в компетенцию Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, а именно:

регистрация уставов муниципальных образований и внесение в них изменений;

вопросы правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пермского края;

регистрация и контроль за деятельностью общественных и религиозных организаций, иных форм некоммерческих организаций и предоставления ими отчетности;

вопросы в сфере адвокатуры и нотариата, а также в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

вопросы по приему и выдаче документов для проставления в установленном порядке апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации;

вопросы по оказанию международной правовой помощи.

Предварительная запись на прием открыта по телефонам:

(342) 212-13-20

e-mail: ru59@minjust.ru