О проведении личного приема граждан сотрудниками Управления Минюста по Пермскому краю
24 июля 2019 с 10-00 до 12-00 начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю Дядичева Ирина Александровна, советник юстиции 1 класса будет осуществлять личный прием граждан в приемной Президента РФ в Пермском крае, расположенной по адресу:
г.Пермь, ул.Советская, 64.
Прием граждан будет осуществляться по вопросам, входящим в компетенцию Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, а именно:
- регистрация уставов муниципальных образований и внесение в них изменений;
- вопросы правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пермского края;
- регистрация и контроль за деятельностью общественных и религиозных организаций, иных форм некоммерческих организаций и предоставления ими отчетности;
- вопросы в сфере адвокатуры и нотариата, а также в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;
- вопросы по приему и выдаче документов для проставления в установленном порядке апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации;
- вопросы по оказанию международной правовой помощи.
Предварительная запись на прием открыта по телефонам:
(342) 212-13-20
e-mail: ru59@minjust.ru
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Добрянке директор управляющей компании рискует стать подсудимым
На выходные в Перми полностью перекроют перекресток Революции и Компроса
С начала года из аварийного в новое жильё уже переехал 291 человек
Парад детских колясок в Мотовилихе
Все что нужно для здорового сна
Ростехнадзор предписал закрыть шахту «Рудную»
В результате ДТП внедорожник выбросило на тротуар где находились люди
В Перми из автобуса выпали пассажиры
Проблемы обманутых дольщиков решаются
Финансистам. Глубокая аналитика рынка поможет избежать потерь
Добавить комментарий: