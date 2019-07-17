Пермский Политех отметили в категории «Лучшие вузы» в рейтинге «Национальное признание»

Пермский Политех занял 15 место в рейтинге технических вузов страны в категории "Лучшие вузы". Такие данные приводит ООО "УниверЭксперт – Академический критик" в опубликованном рейтинге "Национальное признание".

В общем рейтинге российских университетов участвовали 695 высших учебных заведений. Эксперты оценивали вузы через ключевой персонал –профессорско-преподавательский состав, универсальным измерителем качества которого является признание национальным (российским) профессиональным сообществом его научных, инновационных и научно-практических достижений. В результате все охваченные университеты были распределены по количеству набранных баллов на 4 категории: "лучшие вузы", "вузы выше среднего", "вузы ниже среднего" и "слабые вузы". Пермский Политех в общем рейтинге занял 44 место и вошел в первую категорию "Лучшие вузы".

Кроме того, ПНИПУ был отмечен в таких предметных областях, как "Горное дело" (8 место), "Механика" (6 место), "Охрана окружающей среды. Экология человека" (9 место) и других.

– Наша стабильно высокая позиция в рейтингах подтверждает конкурентоспособность кадрового потенциала университета, высокое качество подготовки инженерных кадров, востребованность научных исследований и разработок, выполняемых в вузе, – рассказали в университете.



