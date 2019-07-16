The North Face - одежда и обувь для туризма

The North Face – всемирно известная компания, название которой переводится как «Северный склон». Основан бренд в 1968 г. двумя друзьями Дугласом Томпкинсом и Диком Клоппом. Первоначальная цель – доказать спортсменам и альпинистам, что в одежде данной компании можно покорять самые сложные горные маршруты.

Пик востребованности The North Face – начало 2000-х годов, он совпал с ростом популярности туризма и альпинизма. Покорители горных вершин постепенно начали обращать внимание на качественную одежду, обувь, аксессуары, которые выдерживали не один цикл спусков и подъемов, сохраняя первоначальный внешний вид. Сегодня этот бренд занимает лидирующие позиции в рейтингах лучших производителей спортивной одежды.

Широкий ассортимент

В каталогах торговой марки можно найти большой спектр разнообразной амуниции для туристов и просто любителей активного отдыха (подробнее тут). Одежда и обувь отличаются легким весом, но это не мешает им выполнять защитную функцию. Никакие порывы ветра, мелкий дождь и скалистая поверхность не страшны, если вы отдали предпочтение The North Face.

Одежда

Куртки для спортсменов (горнолыжников, сноубордистов и просто любителей делать пробежки зимним утром) станут основой стиля и привнесут изюминку в повседневный образ. Помимо высокой эстетики, граничащей с максимальной простотой кроя и дизайна, у этой одежды есть масса преимуществ. Внедрение последних технологических разработок в каждую модель позволяет обеспечить полноценную циркуляцию воздуха внутри куртки, выведение влаги наружу и защиту от нее, если человек попал под дождь.

Термобелье

В таком белье нуждается каждый, кто предпочитает заниматься активными видами спорта осенью и зимой. Это непревзойденная защита от холода и комфорт на протяжении всего дня. В дополнение к нему можно подобрать толстовки The North Face для мужчин и женщин, отвечающие последним модным тенденциям.

Обувь

В этой категории можно подбирать себе подходящую модель часами, так как разнообразие поражает воображение. Тяжелые ботинки с рельефной платформой прекрасно подходят для альпинистов, нуждающихся в максимальном сцеплении подошвы с поверхностью горных троп и склонов. Ценители найдут удобные кроссовки, едва ощутимые по весу, внутри которых есть амортизатор для занятий легкой атлетикой и фитнесом. Стельки, изготовленные из водоотталкивающего материала, «учитывают» особенности стопы. Вся обувь высокого качества и носится не один год.

Аксессуары и головные уборы

Также у производителя есть кепки The North Face, легкие прорезиненные футболки, вместительные рюкзаки для длительных путешествий.

Основывая спортивную компанию The North Face, её «отцы» задумали реализовать в каждой модели свои мечты. Среди преимуществ продукции выделяют безупречное качество, новые технологические «фишки» при производстве курток, секреты которых не раскрывают. Спешите познакомиться с новинками The North Face Outdoor в интернет-магазине «Траектория».