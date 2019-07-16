Несколько тысяч частных домов Пермского края получат доступ к цифровым сервисам в 2019 году

"Ростелеком" продолжает "Оптическую стройку" в Пермском крае: в этом году высокоскоростной интернет появится еще в 44 малоэтажных поселениях региона, а это значит, что около семи тысяч частных домов получат доступ к современным цифровым услугам компании. Строительство идет в Бардымском, Большесосновском, Краснокамском, Кудымкарском, Куединском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Пермском, Чайковском, Чернушинском и других районах региона.

Петр Козловский, руководитель Пермского филиала "Ростелекома":

"Оптическую стройку-2019" наша компания ведет в рамках собственных инвестиционных проектов. С приходом инновационной технологии владельцам частных домов становятся доступны те же сервисы, что и жителям городских квартир. У каждого дома будет собственная выделенная линия связи, что гарантирует устойчивость сигнала, защищает абонентов от несанкционированного доступа и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: интернет со скоростью до 200 Мбит/с, интерактивное телевидение, видеонаблюдение, цифровую телефонию, а также сервисы "Умного дома".

Строительство оптики в малоэтажных поселениях Пермского края началось в 2017 году, тогда доступ к современным цифровым услугам получили свыше двух тысяч частных домов в Пермском, Краснокамском, Частинском, Осинском, Косинском, Очерском и Березниковском районах. В 2018 году еще около семи тысяч домов в 43 малоэтажных поселках Пермского, Очерского, Осинского Чернушинского, Чайковского и других районов Прикамья получили доступ к современным цифровым сервисам.

Свои линии связи "Ростелеком" строит на основе инновационной технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network, или гигабитная пассивная оптическая сеть), которая обеспечивает пользователю сверхвысокие скорости интернета, так как оптический канал связи "приходит" непосредственно в квартиру или частный дом абонента.