На выходные в Перми полностью перекроют перекресток Революции и Компроса
Сегодня в полночь строители полностью перекроют движение через перекресток Комсомольского проспекта с улицей Революции. Запрет будет действовать до утра понедельника. На данном участке планируются работы на газопроводе, что будут сопровождаться масштабными раскопками. Так что даже при всем желании проехать здесь будет невозможно. Объезд предложен по Краснова и Швецова.
За выходные на этом участке рабочие должны проложить трубу газопровода, засыпать её, восстановить благоустройство, и к утру понедельника - открыть движение для транспорта.
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