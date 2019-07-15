В Добрянке директор управляющей компании рискует стать подсудимым

В Добрянке директор управляющей компании рискует оказаться на скамье подсудимых. За злостное уклонение от погашения задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в отношении "управдома" возбуждено уголовное дело. Подробности сообщила главный специалист-эксперт отджела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю Ксения Полыгалова.

Ксения Полыгалова, главный специалист-эксперт отджела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю:

- На исполнении у добрянских судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Пермского края, о взыскании с управляющей компании ООО "Комфорт" задолженности в размере около 3 млн рублей в пользу ресурсоснабжающей организации, осуществляющей поставку населению тепловой энергии.

Уже после вынесения данного судебного решения ООО "Комфорт" переименован с полным правопреемством в ООО УК "Мой город". В ходе исполнительного производства директор управляющей компании предупреждался об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, однако мер к добровольному погашению задолженности не принял. При этом у должностного лица была реальная возможность исполнить финансовые обязательства за счет имеющихся денежных средств в размере более 4 млн рублей. Санкция статьи 177 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.