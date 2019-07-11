С начала года из аварийного в новое жильё уже переехал 291 человек

Администрация города Перми сообщила промежуточные результаты расселения аварийного жилья в краевой столице. С начала года в новое жильё уже переехал 291 человек. Люди получили благоустроенные квартиры, социальную выплату или выкупную стоимость. Всего же за 2019–2020 годы планируется переселить из 139 домов порядка 3,6 тыс. пермяков.На эти цели в текущем году из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено 2,3 млрд рублей. В частности, в списке на 2019 год стоят дома на территории возле ДКЖ, в районе улицы Мильчакова (дома по улицам Челюскинцев, Таврической, Ползунова, Овчинникова), дома по улице Достоевского, в микрорайоне Разгуляй, и по улице Карпинского, на участке от шоссе Космонавтов до улицы Стахановской. В управлении жилищных отношений призывают собственников и нанимателей жилья в домах, не затягивать с походом к специалистам управления для получения информации о процедуре расселения и оформления соответствующих документов. Список домов в Перми, а также всю необходимые сведения можно найти на сайте администрации города, в разделе «Ликвидация аварийного жилья» .