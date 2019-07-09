Все что нужно для здорового сна

Еще об одном магазине, который работает в Перми, хочется рассказать «в превосходной степени». Эта история для тех, кто уже познакомился с сайтом PermPoctel.ru и знает о том какие товары там продаются. А тем, кто не знаком с ассортиментом магазина, повод заглянуть и удивиться. На этот раз, к нам привезли обновленный ассортимент множества фабрик.

Ищите подарок, например на хрустальную свадьбу, пятнадцатилетие совместной жизни, - на заметку, два одинаковых комплекта постельного белья высочайшего качества – вот он подарок.

На сайте большой выбор постельного белья из сатина, поплина, бязи - все ткани натуральные, из 100% хлопка. Расцветки на любой вкус. Есть комплекты и для детей.

Как заявляют владельцы магазина, постельное белье из 100% хлопка, стираете при 60 градусах - не садится, не линяет. Те, кто уже пользовались, знают это и покупают снова. Сейчас мы завезли партию постельного белья и собрали ни одного производителя, ни двух, ни трех - мы собрали как можно большее количество, чтобы у людей был выбор.

Для комфортного и здорового сна здесь же можно взять матрас, подушку и одеяло, благо выбрать есть из чего. С бамбуком и эвкалиптом - ни холодно ни жарко, и можно не бояться аллергии. А овечья, верблюжья и козья шерсть прекрасно прогреют суставы. Также в продаже появились новинки - ортопедические подушки с экологически чистым искусственным наполнителем. Выбор наполнителя подушки или одеяла зависит только от предпочтения покупателя.Определиться помогут консультанты.