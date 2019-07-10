Парад детских колясок в Мотовилихе

Как будто специально для детей, после штормовой погоды, к вечерунебонад Пермью расчистилось, и традиционный Парад колясок прошел в Сквере Розалии Землячки под лучами яркого солнца. В этом году такие костюмированные шествия проходят в каждом городском районе. Сегодня настала очередь Мотовилихи.

Сквер Розалии Землячки - без того ежедневно популярное место для прогулок мам с самым юным поколением – сегодня просто переполнен позитивом и звонкими детскими голосами, а еще мыльными пузырями.

Уже в этом сезоне весна-лето к творчеству родителей замотивировали в Дзержинском, Кировском, теперь и в Мотовилихинском районе. Ну, а следующий праздник вполне привычных транспортных средств пройдет 24 июля в жилом комплексе "Грибоедовский".