Ростехнадзор предписал закрыть шахту «Рудную»

В Прикамье закрыли шахту "Рудную", так как дальнейшее проведение работ представляло угрозу жизни и здоровью для занятых на объекте сотрудников, которых насчитывается более трехсот человек. Как сообщает пресс-служба Ростехнадзора, в ходе плановой выездной проверки АО "СШР" обнаружено ведение открытых горных работ в границах опасного производственного объекта "Рудник с подземным способом разработки" (на территории производственно-хозяйственной деятельности). Разработка карьера осуществлялась вблизи границ обрушения горных пород. При этом работы велись без согласованных в установленном порядке проектных решений, без паспортов ведения горных работ в опасной зоне главного Сарановского месторождения, без мониторинга опасного участка и без инструментальных наблюдений за развитием границ опасной зоны. В результате проверки Западно-Уральским управлением Ростехнадзора было принято решение, что дальнейшая эксплуатация месторождения опасна и создает угрозу наступления техногенной катастрофы.