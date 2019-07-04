В результате ДТП внедорожник выбросило на тротуар где находились люди

Серьезная авария около четырех часов дня сегодня произошла в самом центре Перми, на перекрестке улиц Советская и Сибирская. По информации от ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля "КИА" при повороте не уступил дорогу "БМВ". В результате столкновения немецкий внедорожник отбросило на тротуар, где в этот момент стояли люди. Под колеса попали мужчина и 14-летний мальчик. Они, к счастью, остались живы, но получили сильные травмы головы и переломы. Их, а также пассажира одной из иномарок, увезли в больницу