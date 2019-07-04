В Перми из автобуса выпали пассажиры
В Перми из автобуса выпали пассажиры. Дорожный инцидент произошел сегодня утром в Мотовилихинском районе . Около 9 часов утра водитель автобуса 36-го маршрута, не убедился в том, что двери транспортного средства закрыты, и начал движение. В результате этого из салона на тротуар выпали два человека - 17-летний и 45-летний пассажиры. Граждане получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В настоящее время пострадавшим назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.
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