Проблемы обманутых дольщиков решаются
В Чайковском готовится к сдаче очередной долгострой. Инспекция Госстройнадзорапо Пермскому уже выдала заключение о соответствии дома на Декабристов,6 всем строительным нормам. Вближайшее время 182 семьи смогут заехать в свои долгожданные квартиры. Это уже 4-ый проблемный дом,который благодаря участию властей вводится в городе за два года.
Напомним, осенью 2017 годарегиональный Минстрой встретился с местной администрацией и дольщиками проблемных домовЧайковского. Тогда их было 4. В результате конструктивной трёхсторонней работы между министерством,дольщиками и общественной палатой удалось определить пути достройки по каждому долгострою.
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