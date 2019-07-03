Пермские школьники в летние каникулы переквалифицируются в почтальонов. Пермский филиал Почты России и Служба занятости населения ежегодно заключают договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства школьников и студентов от 14 до 18 лет.

"Работа с молодежью и привлечение молодых специалистов в отрасль – одно из ключевых направлений нашей деятельности. А для учащихся работа летом – это возможность провести каникулы с пользой, заработать, получить навыки делового общения, которые пригодятся в жизни, определиться с будущей профессией"., - отмечают в руководстве Пермского филиала Почты России. Ребят научат сортировать письменную корреспонденцию и периодические печатные издания, выписывать вторичные извещения, работать с входящей почтой.

Подросткам предоставляется полный социальный пакет, официальная зарплата в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, гибкий график работы и возможность неполной занятости. За каждым юным сотрудником закреплен наставник, который проведет обучение и ответит на все вопросы. По всем вопросам трудоустройства жители Прикамья могут обратиться по телефону: (342) 218-96-42.