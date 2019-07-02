Каков твой работодатель

Реформа пенсионного обеспечения заставляет жителей Чайковского задуматься о качестве своего трудоустройства

Андрей Береснев, специалист службы подбора персонала

Если до недавнего времени большая часть работающих сограждан, оценивая перспективы своих доходов после выхода на пенсию, пребывала в уверенности относительно равного пенсионного обеспечения, независящего от характера, условий труда и размера заработка. Это, конечно же, не относится к государственным и муниципальным служащим , пенсионные права которых описаны в нормативных актах давно и достаточно понятны. Сейчас же мы наблюдаем картину, где ситуация отношения к своему «пенсионному лицевому счету» стремительно меняется.

Еще два-три года назад будущие пенсионеры ориентировались, как правило, только на продолжительность трудового стажа, «вредность» и в последнюю очередь - на размер заработка. И причиной тому, по нашему мнению, являлась безальтернативная постсоветская методика оценка трудового вклада.

Произошедшие у нас на глазах перемены в жизни активного трудоспособного населения: цифровизация, относительная прозрачность структуры пенсионных отчислений, возможность управления будущим пенсионным доходом, с одной стороны, и с другой стороны - увеличение пенсионного возраста резко и существенно повлияли на рынок труда.

Анализ предложений вакансий и резюме соискателей на сайтах по поиску работы, как местных, таких, например, как Работа в Чайковском, так и федеральных, показывает резко возросший спрос на трудоустройство с «белой» зарплатой, легальным учетом труда, с полным и своевременным перечислением взносов в Пенсионный фонд. А прямое общение и с работодателями и с работниками наглядно демонстрирует острый интерес работников, особенно старшего возраста, к социальным гарантиям, и в том числе, гарантиям предпенсионного трудоустройства.

Здесь, безусловно выигрывают крупные работодатели с разветвленной кадровой структурой, позволяющей перемещать работника внутри предприятия. В таких организациях, как правило и учет труда «на уровне».

Работникам и соискателям, при этом, рекомендуется развивать разнонаправленность своих трудовых навыков. В этом случае на помощь приходит государство, специальные программы по переобучению, повышению квалификации работающих граждан позволяет работникам быть востребованными на рынке труда постоянно. Службы занятости зачастую участникам таких программ гарантируют качественное трудоустройство.

Как стать участником таких курсов, в каком формате они проходят и какая стипендия положена тем, кто снова решил стать студеном, можно узнать на сайте Управления в сфере содействия занятости Минсоцразвития Прикамья. По телефону специалисты управления могут рассказать о новых программах по переобучению, повышении квалификации, о том как освоить новую профессию в рамках национального проекта и на какую работу в этом случае можно претендовать.

По материалам сайта jobsora.com