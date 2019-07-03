В Усть-Кишерти реконструируют сквер «Комсомольский»
В Кишертском районе начались благоустроительные работы в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".
В этом году планируется "преобразить" три общественные и одну дворовую территории. Кстати, перечень необходимых работ во дворе ( а это и новые тротуары, освещение и скамейки) определили сами собственники. Реконструкция сквера "Комсомольский", который является ключевым пространством всего района - именно здесь проходят все массовые праздники и парад 9 мая, пройдёт в несколько этапов. В этом году подрядчик выложит тротуары плиткой, установит сцену и произведёт озеленение территории. В следующем году работы продолжатся. Заметны преобразования и на Театральной площади села Посад и в сквере на улице Советской посёлка Кордон. Появляются детские площадки, сцены, малые архитектурные формы , лавочки и ограждение.
Напомним, в текущем году федеральное финансирование проекта по формированию комфортной городской среды существенно увеличено. Пермский край получил более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство в регионе направлено 1,3 млрд рублей.
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