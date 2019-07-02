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В Пермской краевой детской больницы появились стенды о диетическом питании

Вопросам питания в медучреждении уделяют особое внимание: ежедневно проходит внутренний контроль организации питания, режим доставки и выдачи готовой пищи.

Большая работа проводится в эндокринологической службе, врач-диетолог Римма Зинатова консультирует больных, рассчитывает питание для маленьких пациентов с повышенной массой тела, в отделении пульмонологии, например, назначает дополнительное или индивидуальное питание некоторым детям в зависимости от показаний.

Общественный совет постоянно анализирует анкетирование родителей пациентов, где есть вопросы, связанные с питанием в стационарах. На официальном сайте больницы выложено, так называемое, семидневное меню, утвержденное главврачом КДКБ, доктором медицинских наук Дмитрием Антоновым.

А с июля во всех отделениях Краевой детской больницы появились стенды на эту тему "7 важных вопросов о диетическом питании", где собрана вся интересующая многих полезная информация

Метки: Здоровье

Опубликовано: 02.07.2019 в 14:23 в рубрике - Новости T7-inform

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← На форуме «Расти здоровым» показали как заботиться о детях с помощью новых технологий

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