В Пермской краевой детской больницы появились стенды о диетическом питании
Вопросам питания в медучреждении уделяют особое внимание: ежедневно проходит внутренний контроль организации питания, режим доставки и выдачи готовой пищи.
Большая работа проводится в эндокринологической службе, врач-диетолог Римма Зинатова консультирует больных, рассчитывает питание для маленьких пациентов с повышенной массой тела, в отделении пульмонологии, например, назначает дополнительное или индивидуальное питание некоторым детям в зависимости от показаний.
Общественный совет постоянно анализирует анкетирование родителей пациентов, где есть вопросы, связанные с питанием в стационарах. На официальном сайте больницы выложено, так называемое, семидневное меню, утвержденное главврачом КДКБ, доктором медицинских наук Дмитрием Антоновым.
А с июля во всех отделениях Краевой детской больницы появились стенды на эту тему "7 важных вопросов о диетическом питании", где собрана вся интересующая многих полезная информация
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