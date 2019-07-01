На форуме «Расти здоровым» показали как заботиться о детях с помощью новых технологий

"Сосиски- полезный продукт или вредный",- определяют малыши старшей группы детского сада №210 на станции "Здоровое питание". На следующем, спортивном этапе громко поддерживают подругу по команде. Всего нужно преодолеть 5 станций, на каждой выполнить задания. Вовлечённость и физическая активность детей -гарантированы. Успешным опытом проведенияквест- игры методист сада № 210 поделилась на пермском краевом форуме "Расти здоровым".

Форум объединяет педагогов начального образования, родителей и дошкольников со всего Пермского края с 2017 года. В этот раз- участвовали 25 садов. В течении полугода, о пользе здорового образа жизни говорили на практических конференциях, тематических площадках: полезного рецепта, рисунка, костюмированного спектакля, кукольного представления.

В финале форума - назвали победителей в каждой номинации. Призы вручали представители краевого департамента образования, депутатского корпуса, компании-партнёры.

Один из организаторов, компания "Еламед" - презентовала физиотерапевтический препарат для профилактики простудных заболеваний "Мультилор". с тепловым воздействием и магнитной индукцией для домашнего лечения ЛОР-органов. Наиболее востребован "Мультилор" оказывается зимой, во время эпидемий и сейчас, в период цветения, когда большое количество детей и взрослых страдают от аллергии.