Тариф на элеткроэнергию для населения вырастет с 1 июля
С 1 июля для населения и приравненных к нему категорий изменяются тарифы на электроэнергию. Так, базовый одноставочный тариф для домов с газовыми плитами в городах составит 4 руб 13 коп за кВт*Ч, для городских домов с электроплитами, любых домов в сельской местности - 2 руб 96 коп за кВт*Ч. Подробнее с тарифами можно ознакомиться на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.
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