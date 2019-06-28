Два новых социальных кинозала появятся в Очере и Кизеле
По итогам конкурса Фонда кино уже в этом году два новых социальных кинозала появятся в Очере и Кизеле. На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. Средства будут направлены на закупку оборудования, установку его на базе имеющихся учреждений культуры и запуск кинопроката до конца года.
В Очере новый кинозал появится в МАУК "Культурно-досуговый центр "Восток", а в Кизеле смотреть фильмы на широком экране станет возможно в городской библиотеке. Обязательным условием для переоборудованного кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.
Напомним, что создание единой региональной сети социальных кинозалов предусмотрено в рамках Программы развития кино в Пермском крае. Будущих руководителей уже начали обучать специалисты "Пермской синематеки".
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