← Когда в магазине запредельно низкие! цены, кошелек покупателя худеет медленнее
Внимание! шквалистый ветер
Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным ЦГМС днем 29 июня ожидаются дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с. Избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, неукрепленными конструкциями и линиями электропередач. Соблюдайте ПДД и правила безопасного поведения. О сильных порывах ветра сообщите знакомым. Тел.: 112
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