Внимание! шквалистый ветер

Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным ЦГМС днем 29 июня ожидаются дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с. Избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, неукрепленными конструкциями и линиями электропередач. Соблюдайте ПДД и правила безопасного поведения. О сильных порывах ветра сообщите знакомым. Тел.: 112







