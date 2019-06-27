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Когда в магазине запредельно низкие! цены кошелек покупателя худеет медленнее

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В Перми относительно новый формат торговли предлагает избавление от складов и части персонала. Что не может не сказаться на ценниках, уверяют продавцы. Пусть вас не смущает, что магазин более похож на склад. Этот формат предложения товара один из самых низкозатратных и покупатели рассчитываясь на кассеудивляются цифрам в чеке. Действительно, дешевле только даром!
Поход в открывшийся по соседству новый магазин «Доброцен» на экскурсию состоялся. Мы оценили и ассортимент, и цены.

Формат склад-магазин - это отсутствие складских помещений, как таковых. Весь товар - продукты питания, промтовары, бытовая химия - выставлен на паллетах в торговых залах. Это позволяет значительно сократить расходы на аренду и персонал, а значит, предлагать товары первой необходимости с минимальной наценкой.
В Перми уже три магазина розничной сети «Доброцен». Жители Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов уже оценили удобства оптовой формы. Теперь прицениваются и в Свердловском районе.
В просторном помещении охлаждённой продукции постоянная температура минус два градуса. В соответствии с требованиями СанПиНа о товарном соседстве - продукция молочная, мясная, консервация и морепродукты.
Представлены в магазине и местные производители. В первую очередь это мороженое и «Кунгурский мясокомбинат». Видим, сосиски, закуски, и разнообразные колбасы.
«На сладкое» оставляют первые покупатели прогулку по рядам с кондитерскими изделиями. Уже до конца недели на прилавках магазина появятся свежие фрукты и овощи, а ассортимент расширится до полутора тысяч наименований.

Метки: Деньги, Экономика, в Пермском крае

Опубликовано: 27.06.2019 в 22:55 в рубрике - Новости T7-inform

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