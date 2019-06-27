Ответ на квартирный вопрос

Сегодня в Прикамье действуют две программы помощи молодым семьям в улучшении жилищных условий – федеральная и региональная. С этого года на финансирование региональной программы будет выделяться на 150 миллионов рублей больше

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Федеральная программа "Молодая семья" реализуется в 80 регионах России. Соцвыплата по этой программе составляет 35% от стоимости жилья. Финансируется программа из трех источников: федеральный бюджет, краевой бюджет и бюджеты муниципалитетов. У участников программы есть ограничение: выплату можно получить только до достижения возраста 35 лет. Также программа предусматривает приоритетные права для многодетных.

В Пермском крае за 2012–2018 годы с помощью этой программы жилищные условия улучшили 6295 молодых семей. Еще недавно семья Ширшовых жила в однокомнатной "хрущевке". "С тремя детьми это, согласитесь, не очень удобно. Поэтому мы решили стать участниками федеральной программы "Молодая семья". Получили значительную помощь в решении нашего квартирного вопроса – сертификат на 35% стоимости жилья. И смогли купить гораздо более просторную квартиру", – рассказывает многодетная мама Елена Ширшова. А ее маленькая дочка Софья радостно демонстрирует всем гостям свою отдельную комнату.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Однако очередь по федеральной программе попрежнему остается немаленькой – почти 12 тысяч семей. Пермский край – единственный в России, где дополнительно реализуется региональная программа, которая предусматривает выплату в размере 10% от расчетной стоимости жилья. Финансируется программа исключительно

из краевого бюджета, а участники получают выплату в порядке очереди – никаких приоритетных прав и ограничений по возрасту для тех, кто был включен в список участников до 1 января 2019 года, нет. "И региональная, и федеральная выплаты могут быть направлены на ипотеку и на куплюпродажу. А региональную выплату можно дополнительно направить также и на реконструкцию жилого дома, что очень важно для сельских территорий края", – пояснил министр социального развития края Павел Фокин.

Региональная программа в Прикамье была принята в том числе и с целью уменьшения очереди по федеральной программе, а также для того, чтобы участники, достигшие возраста 35 лет, не теряли возможности получить соцвыплату. Пермячка Екатерина Долгополова – мама двоих детей, которых она воспитывает одна. Соцвыплату (10% от стоимости квартиры), которую она получила по региональной программе, женщина направила на погашение части долга по ипотеке. "В 2009 году я встала в очередь в федеральной программе "Молодая семья". Тогда я жила с маленьким ребенком в комнате, – рассказывает Екатерина. – Никаких сложностей со сбором документов у меня не возникло. Но очередь шла медленно, и я поняла, что могу не успеть получить субсидию до 35 лет. И перешла в очередь по региональной программе. Это было несложно, никаких новых документов собирать не пришлось. К тому моменту я уже взяла ипотечный кредит и купила квартиру. Социальная выплата, которую я получила, очень помогла: я погасила часть ипотеки, платеж уменьшился, финансово стало полегче, так что теперь можно подумать и о ремонте. Я считаю, что нужно самому стараться делать всё возможное для решения своего жилищного вопроса, а подобные программы помогут и поддержат".

С 2012 по 2018 год в региональной программе приняли участие и улучшили свои жилищные условия более 2,5 тысячи семей. По словам заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам социального развития Татьяны Абдулиной, по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова с 2019 года финансирование региональной программы увеличится на 150 миллионов рублей. "И это позволит улучшить жилищные условия дополнительно еще 600 молодым семьям", – подчеркнула Татьяна Юрьевна.

В РАБОТУ!

19 июня в региональном штабе общественного движения "Общероссийский народный фронт" прошло экспертное совещание: краевые и городские власти, депутаты и представители ОНФ встретились с семьями Прикамья для того, чтобы обсудить реализацию программ и участие в них жителей края. Эксперты рассказали о ходе работы и отвечали на вопросы, а представители семей имели возможность поделиться опытом, идеями и принять участие в разработке дальнейших планов. В частности, поступило предложение в рамках федеральной программы разделить списки на многодетные семьи и семьи с 1–2 детьми или без детей, чтобы очередь двигалась быстрее и более равномерно. Обсудили и вопросы участия муниципалитетов. Проблема здесь в том, что часть территорий просто не может принять участие в федеральной программе – не хватает средств на свой "взнос" в рамках софинансирования. "В этой ситуации региональная программа дает больше возможностей жителям, ведь они не зависят от того, есть деньги в поселениях или нет, – считает заместитель главы Пермского района Александр Норицын. – Например, у нас в Пермском районе участниками региональной программы стали уже 119 семей. И в качестве соцвыплаты они получат хорошую "подъемную" сумму, с которой можно начинать улучшать свои жилищные условия". Обсудили на совещании и множество других важных вопросов.

"Встреча, на мой взгляд, прошла очень конструктивно. Программы действительно имеют определенные сложности на практике, и наша совместная работа позволила сформулировать проблемы, понять, от кого зависит их решение и что конкретно нужно сделать. Рекомендации, которые были высказаны и экспертами, и участниками, и представителями муниципалитетов, позволили нам определить направление нашей работы на ближайшее время", – сказала заместитель министра социального развития края Марина Визе. "Этот вопрос имеет большое общественное значение. Молодым семьям очень важно ощущать поддержку государства. Когда

мы говорим о приоритетах в социальной сфере, не стоит забывать и о других категориях граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поэтому наша общая задача – правительства края, общественников, представителей семей – найти конструктивные пути решения проблемы обеспечения жильем молодых семей", – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Елена Лебедева.

Для участия в программе "Молодая семья" и региональной программе поддержки семья должна подтвердить свою нуждаемость в улучшении жилищных условий, а также платежеспособность (постоянный доход для погашения ипотеки или наличие части средств на приобретение жилья), а возраст супругов должен быть не более 35 лет (это ограничение только для федеральной программы). Проконсультироваться и задать все вопросы можно в администрации поселения по месту жительства, а также по телефону (342) 240-46-95. Также подробную инструкцию для желающих вступить в программы и список необходимых документов можно найти на сайте министерства социального развития minsoc.permkrai.ru в разделе "Обеспечение жильем".