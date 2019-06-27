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Пресбиопия. Практикующий офтальмохирур расскажет обо всем подробно
Если человек с возрастом испытывает значительные проблемы с фокусированием взгляда на объектах, расположенных вблизи, есть повод обратиться к офтальмологу. Это состояние является одним из признаков пресбиопии. Так называется одно из заболеваний, которое возникает по той причине, что хрусталик глаза постепенно теряет свою эластичность. Насколько это серьезно и существуют ли методы решения проблемы?
Врач офтальмолог, практикующий хирург пермской Клиники заботы о зрении "Три З" Дмитрий Перегудов в программе Гость студии рассказал телезрителям о возрастных изменениях зрения и в частности, основной темой диалога стал недуг, именуемый пресбиопией.
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