Россельхознадзор Прикамья напоминает о необходимости своевременной обработки сельскохозяйственных земель

Недобросовестные собственники земель сельскохозяйственного назначения считают, что если участок приобретен с растущими на нем деревьями, то это норма и принимать меры по введению земель в сельскохозяйственный оборот не нужно.

Положения ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливают права и обязанности лиц, в чьей собственности (пользовании) находятся такие участки:

- проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий отзарастания деревьями икустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации;

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде (в том числе земле как природному объекту) и др.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства) (ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации).

С 4 июля 2016 года вступил в законную силу Федеральный закон от 03.07.2016 №354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации». Особенно важны положения статьи 6 данного Закона. Так, земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть принудительно изъят у собственника в судебном порядке, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования данного участка по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. Срок освоения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения включается этот срок.

Ранее, до 4 июля 2016 года, срок освоения был не более двух лет, затем срок на изъятие еще 3 года, то есть в совокупности 5 и более лет должно было пройти, когда собственник мог лишиться земли. Теперь, имея землю в собственности,нужно незамедлительно приступить к ее освоению. В противном случае, нарушителю грозит административный штраф по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ.

Если участок земли в течение трех и более лет подряд не используется в соответствии с разрешенным использованием (в сельскохозяйственном производстве, либо в сельскохозяйственном использовании) и этот факт зафиксирован материалами административного производства Управления Россельхознадзора по Пермскому краю, собственник может лишиться своего надела всудебном порядке.