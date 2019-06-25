Домашняя физиотерапия это просто и намного дешевле, чем вы думали

Анатолий потянул руку во время игры в волейбол. Врач, сказал растяжение не серьёзное, но неудобство из-за болевых ощущений доставляет существенное. Для того чтобы боль прошла быстрее доктор посоветовал магнитотерапию.

В аптеке Перммедтехники рассказали, что при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сосудистых проблемах, по типу варикозных нарушений, заболеваниях внутренних органов, неврологии аппараты магнитотерапии могут использоваться по назначению врача пациентом самостоятельно на дому и уже нет необходимости посещать кабинет физиотерапии в районной поликлинике.

Так например, прибор Алмаг+ имеет два поля- бегущее и неподвижное, а так же три программы - для использования при острых болях, стандартную, и педиатрическую. Последняя подойдет малышам с раннего возраста.

В комплект аппарата входит индикатор, который измеряет силу магнитного поля и своевременно покажет, когда аппарат работает в нормальном режиме, в режиме для детей, или в самом интенсивном для обезболивания.

Как оказалось, сейчас действует специальная акция при покупке Алмаг+, каждому покупателю дарят тонометр.

Анатолию в аптеке посоветовали приобрести Алмаг +, показали как им пользоваться. Это очень легко. Не обошлось и без сюрприза - приятной неожиданностью стал подаренный тонометр.

Акция в аптеках Пермедтехники продлится до конца 30 июня 2019 г. А тонометр, который получил Анатолий, он подарит своей маме.

Внимание! У процедур магнитотерапии имеются противопоказания Перед использованием аппаратов магнитотерапии необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией по применению.