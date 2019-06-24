Нужен ли риелтор при покупке квартиры?

По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, 41% разводов в России происходит из-за отсутствия собственного жилья. А если перефразировать бессмертного булгаковского героя, квартирный вопрос в принципе испортил людей.

Согласитесь, очень сложно найти человека, который испытывал бы неописуемый восторг от перспективы всю жизнь тесниться в «хрущевке», «брежневке» или «малосемейке».

Зато о покупке нового жилья с современными планировками, пожалуй, задумывается каждый, кто до сих пор не обзавёлся заветными квадратными метрами.

Мода на реализацию строящихся квартир с привлечением посредников появилась в кризис 2008 года. Снижение объема продаж вынудило застройщиков искать новые механизмы продвижения своих продуктов на рынке. А точнее – привлекать профессиональных продавцов недвижимости, услуги которых оказались как нельзя кстати.

Есть ли смысл покупать новостройку через посредников, и какие подводные камни существуют на рынке нового жилья выясним у специалистов агентства недвижимости ARS GROUP.

Большинство покупателей квадратных метров при выборе застройщика ориентируются на узнаваемость бренда и частоту его появления в рекламе. В агентстве недвижимости покупатели в первую очередь смотрят на месторасположение дома и характеристики квартиры, а уж потом на застройщика. Если все параметры подошли, незнакомое название компании уже никого не испугает.

Покупать квартиру в новостройках с помощью риелторов есть смысл и в тех случаях, когда, например, вы хотите приобрести строящееся жилье, продав имеющееся, или получить ипотечный кредит. В этих случаях агентство выполняет роль «единого окна»: то есть покупатель может сравнить варианты, цены, объекты и условия оплаты сразу в нескольких понравившихся новостройках от разных застройщиков.

Каков же размер комиссионных за данный вид услуг предусмотрен в компании ARS GROUP.

При покупке жилья через компанию ARS GROUP, цена объекта не изменится! Но это в том случае, если речь идет только о покупке. Если сделка состоит из нескольких этапов, к примеру, – продажа имеющегося жилья и покупка квартиры в новостройке, то комиссия будет примерно такая же, какую клиент платит за услугу по обычной продаже квартиры.

Приобретая новостройку через агентство, клиенту нужно понимать, что договор на продажу возводимого жилья имеет право подписывать исключительно застройщик. С агентством покупатель заключает соглашение на оказание информационных услуг или иной аналогичный договор.

Возникает закономерный вопрос, если ответственность всё равно лежит на застройщике, тогда зачем привлекать посредника?

Во-первых, риэлторы профессионально разбираются в достоинствах и недостатках объектов. Клиент может в принципе не понимать, в чем заключаются недостатки квартиры, расположенной рядом с шахтой лифта или в торце здания. И в итоге будет разочарован, когда его новое жилье окажется холодным, или в нем будут слышны посторонние шумы.

Во-вторых, что немаловажно, к нам обращаются подрядные организации, с целью реализации квартир, полученных по взаимозачёту. Продажа данных объектов предлагается, как правило, по очень выгодным условиям.

Опытный риелтор обратит внимание на эти и многие другие факторы, он обязательно сверится с технической документацией, поэтажными планами и юридической составляющей.

Главная задача застройщика – продать жилье, причем побыстрее реализовать менее ликвидные квартиры, соответственно, ему не выгодно информировать покупателя об их недостатках.

Риэлторский бизнес очень сильно завязан на репутации агентов. Специалисты ARS GROUP заинтересованы в том, чтобы клиенты остались довольны оказанной услугой, тогда они в дальнейшем будут обращаться в нашу компанию.

Человек всегда стоит перед выбором. Любой выбор мы делаем сами. Да, он зависит от обстоятельств, знания, возможностей. Но на что бы мы ни опирались, совершая этот выбор, - жить с результатами потом нам.