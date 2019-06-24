Решение о демонтаже медиафасада посчитали неправомерным
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выдало департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми предупреждение об отзыве предписания по демонтажу рекламной конструкции с фасада торгового центра.
Напомним, история с медиафасадом на одном из торговых центров Перми длится несколько месяцев. Изначально власти выдали предпринимателю разрешение на установку рекламной конструкции, но позже в нормативные документы, устанавливающие сроки размещения рекламных конструкций, были внесены изменения, градирующие рекламные конструкции по видам.
Используя внесенные определения, ДДЭП аннулировал разрешение на установку конструкции и выдал предпринимателю предписание о демонтаже конструкции, так как она, якобы не может называться медиафасадом, поскольку является непрозрачной.
"Поскольку городские власти пытаются применить постановление краевого Правительства, изданное после установки конструкции, выдача предписания о демонтаже и аннулирование разрешения неправомерны", - пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.
Пермское УФАС выдало департаменту предупреждение, согласно которому он должен отозвать предписание о демонтаже конструкции до 3 июля, в случае, если этого не произойдет, ведомством будет возбуждено антимонопольное дело, а виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
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