Этим летом в центре Перми вновь будет работать фестивальный «Лето-Парк»









Разместились белые шатры и игровые зоны на своём прежнем месте - на эспланаде, в квартиале между улицами Попова и Борчанинова.

Как сообщает оргкомитет, в парке будет работать павильон «Город мастеров», «Сказариум», площадка для детей и зона отдыха. Завтра, в день открытия «Лето-Парка», пройдёт празднование Дня молодёжи. Праздник начнётся в 14 часов и продлится до 18 часов вечера.

В течение дня горожан и гостей города будут радовать выступления пермских музыкантов, танцоров и спортсменов, а ещё они смогут увидеть самые лучшие творческие номера, представленные делегацией Пермского края на Всероссийской студенческой весне – 2019, которая прошла в Перми в середине мая. Также на территории «Лето Парка» состоится несколько интересных мастер-классов.

В 16:00 любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по экстремальным видам спорта – услышать рассказ про этот спорт и обучиться базовым элементам, а в финале увидеть показательные выступления по четырём экстремальным направлениям. Завершится празднование Дня молодёжи выступлением известной в Перми кавер-группы El Capitan.

Добавим, что на территории парка находится Туристский информационный центр – для информирования жителей и гостей краевой столицыобо всех интересных событиях, которые пройдут в Перми летом и осенью.

Также в рамках открытия «Лето. Парка» состоится традиционный турнир по уличному баскетболу PERM OPEN 2019 (Кубок Пермского края по баскетболу 3х3). Соревновании участвуют игроки разных возрастных категорий. Поддержать команды придут друзья и родные, а также просто любители этого вида спорта. Отдельно пройдёт турнир 1x1. Также встретятся семейные команды, трудовые коллективы и тренеры спортивных школ края. Открытие PERM OPEN 2019 в 13:00. Кроме игр, всех любителей баскетбола ждёт живая музыка от группы «Гуарана» и яркоенастроение от талисмана БК «ПАРМА» мишки Мэнни и Маскота школы «КЭС-БАСКЕТ» тигра Толика