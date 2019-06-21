На фестивале «Щит России» сегодня наградили лучших журналистов

В Перми сегодня прошла церемония награждения победителей XXII фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». В этом году на конкурс поступило 246 телевизионных и 80 радиоработ из разных уголков страны: от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана, от Мурманска и Салехарда до регионов Северного Кавказа и Крыма.