На фестивале «Щит России» сегодня наградили лучших журналистов
В Перми сегодня прошла церемония награждения победителей XXII фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». В этом году на конкурс поступило 246 телевизионных и 80 радиоработ из разных уголков страны: от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана, от Мурманска и Салехарда до регионов Северного Кавказа и Крыма.
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