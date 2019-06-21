Институт исследования всего на свете начнет работу в Перми
В Перми откроется Институт по исследованию … всего на свете.
23 июня на пермской эспланадемежду улицами Попова и Борчанинова начнет работу "Лето Парк",который вновь станет точкой притяжения для жителей и гостей города разных возрастов и интересов.
Как и в предыдущие годы, "Лето Парк"объединит несколько площадок, среди которыхкак знакомые, так и совсем новые. К примеру, посетителей Сказариума ждут интересные встречи, лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные события для детей и взрослых.
В Городе Мастеров каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классах от пермских умельцев: арт-объекты, мандалы своими руками, макраме, квиллинг, сухое валяние и многое другое.Для удобства родителей с детьми планируется Большая игровая, в том числе, с огромной песочницей, игровым комплексом, детской библиотекой, интеллектуально-развлекательными мастер-классами и дворовыми играми. Кроме того, гости приглашаются провести время за разнообразными настольными играми.
Многие мероприятия "Лето Парка" имеют образовательную составляющую, теперь к ней добавится и научная. Новой площадкой "Лето Парка"станет Институт по исследованию всего на свете, который откроется 26 июля. Здесь можно познакомиться с нашиммиром и создать свой собственный.
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