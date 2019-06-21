Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В школах Пермского края завтра начинаются выпускные балы

Институт исследования всего на свете начнет работу в Перми

В Перми откроется Институт по исследованию … всего на свете.

23 июня на пермской эспланадемежду улицами Попова и Борчанинова начнет работу "Лето Парк",который вновь станет точкой притяжения для жителей и гостей города разных возрастов и интересов.

Как и в предыдущие годы, "Лето Парк"объединит несколько площадок, среди которыхкак знакомые, так и совсем новые. К примеру, посетителей Сказариума ждут интересные встречи, лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные события для детей и взрослых.

В Городе Мастеров каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классах от пермских умельцев: арт-объекты, мандалы своими руками, макраме, квиллинг, сухое валяние и многое другое.Для удобства родителей с детьми планируется Большая игровая, в том числе, с огромной песочницей, игровым комплексом, детской библиотекой, интеллектуально-развлекательными мастер-классами и дворовыми играми. Кроме того, гости приглашаются провести время за разнообразными настольными играми.

Многие мероприятия "Лето Парка" имеют образовательную составляющую, теперь к ней добавится и научная. Новой площадкой "Лето Парка"станет Институт по исследованию всего на свете, который откроется 26 июля. Здесь можно познакомиться с нашиммиром и создать свой собственный.

Метки: Общество

Опубликовано: 21.06.2019 в 15:25 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В школах Пермского края завтра начинаются выпускные балы

Умные приборы учета электроэнергии помогают экономить

Установка газобаллонного оборудования на авто. Наш опыт

Колумбия — Катар

Коста-Рика – Бермудские острова

Египет – Зимбабве

Пермякам презентовали спутниковый высокоскоростной интернет

Уругвай — Япония

Карта МИР может использоваться как льготный проездной

Житель Кунгура подал в суд на соседа-дебошира и выиграл процесс


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В школах Пермского края завтра начинаются выпускные балы

Обратите внимание

в Перми

Автомобилистам. В центре Перми 20 июня перекроют оживленный перекресток

На пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской в течение пяти дней будет закрыто движение транспорта
19.06.2019 в 20:27

Метки: в Перми

Карта МИР может использоваться как льготный проездной

Мэрия Перми запускает новый проект учета пассажиропотока
18.06.2019 в 10:01

Метки: в Перми

«Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»

Казис Максвитис рассказал журналистам о планах на сезон
17.06.2019 в 18:55

Метки: в Перми, Спорт

Губернатор — промышленникам: «Мы в состоянии продвигать и защищать ваши интересы»

В Перми прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий
17.06.2019 в 18:40

Метки: в Пермском крае, в Перми, Экономика

Суд вынес приговоры всем фигурантам дела о реконструкции «Динамо»

Подсудимые отделались условными сроками
17.06.2019 в 15:27

Метки: в Перми, Преступления, Власть

В России

Режиссер ГТРК «Пермь» Ирина Лапшенкова завоевала премию «ТЭФИ-KIDS 2019 »

Высокое жюри оценило участие журналиста в Летней творческой школы «Формулы успеха»
18.06.2019 в 22:35

Метки: В России

19 июня в Перми стартует XXII-й фестиваль «Щит России»

На творческий конкурс фестиваля поступило более 320 работ
15.06.2019 в 16:07

Метки: В России, в Перми, Общество, СМИ

Первые итоги Петербургского экономического форума для Пермского края

Краевые власти подписали несколько крупных инвестиционных соглашений
07.06.2019 в 19:16

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Что такое инициативное бюджетирование на делеЧто такое инициативное бюджетирование на деле

Институт исследования всего на свете начнет работу в ПермиИнститут исследования всего на свете начнет работу в Перми

Вести Кудымкар 21.06.2019Вести Кудымкар 21.06.2019

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Повышаем квалификацию родителейПовышаем квалификацию родителей

Семейный праздник в эту субботу устраивает компания ДемидычСемейный праздник в эту субботу устраивает компания Демидыч

В школах Пермского края завтра начинаются выпускные балыВ школах Пермского края завтра начинаются выпускные балы

В Прикамье в 17 медицинских учреждениях работают врачи-гериатрыВ Прикамье в 17 медицинских учреждениях работают врачи-гериатры

«Арсенал»: новый сезон обещает стать историческим«Арсенал»: новый сезон обещает стать историческим

Умные приборы учета электроэнергии помогают экономитьУмные приборы учета электроэнергии помогают экономить

Установка газобаллонного оборудования на авто. Наш опытУстановка газобаллонного оборудования на авто. Наш опыт

В Пермском крае стартует акция «В отпуск - без долгов!».В Пермском крае стартует акция «В отпуск - без долгов!».

Покупай пермское! Прикамские производители смогут маркировать свою продукцию региональным логотипомПокупай пермское! Прикамские производители смогут маркировать свою продукцию региональным логотипом

Колумбия — КатарКолумбия — Катар

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.06.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.06.2019

Пермяки знакомятся с новыми формами телесмотренияПермяки знакомятся с новыми формами телесмотрения

Порванный мениск теперь удалять не обязательноПорванный мениск теперь удалять не обязательно

Автомобилистам. В центре Перми 20 июня перекроют оживленный перекрестокАвтомобилистам. В центре Перми 20 июня перекроют оживленный перекресток

Counter-Strike – 20 лет! Valve добавили ретро-карту и поменяли стрельбу с AUGCounter-Strike – 20 лет! Valve добавили ретро-карту и поменяли стрельбу с AUG

Привлекаем персонал к работе выгодно: проверенный временем методПривлекаем персонал к работе выгодно: проверенный временем метод

В Перми стартовал фестиваль патриотических телерадиопрограммВ Перми стартовал фестиваль патриотических телерадиопрограмм

Сезонная угроза для всех садоводов и огородниковСезонная угроза для всех садоводов и огородников

Борьба с борщевиком в Прикамье в разгареБорьба с борщевиком в Прикамье в разгаре

Коста-Рика – Бермудские островаКоста-Рика – Бермудские острова

Египет – ЗимбабвеЕгипет – Зимбабве

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную