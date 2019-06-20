В школах Пермского края завтра начинаются выпускные балы
В Министерстве образования Прикамья рассказали о том, как будут проходить на территории края выпускные вечера. Начнутся они уже завтра, 21 июня, и будут проводиться до 5 июля. Всего в этом году количество выпускников девятых, одиннадцатых классов, техникумов и колледжей составит 53 тысячи человек. Мероприятия запланированы во всех территориях региона, а вот центральным станет краевой выпускной бал, который пройдёт на эспланаде. 28 июня, в третий раз, состоится единый выпускной, у которого теперь уже есть официальное название "Будущее здесь". Ожидается более пяти тысяч участников, но, как сообщают организаторы, на мероприятии готовы принять всех желающих. Необходимо лишь пораньше подойти и зарегистрироваться.
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