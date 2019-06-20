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Умные приборы учета электроэнергии помогают экономить

"Ростелеком" завершил строительно-монтажные работы в рамках реализуемого энергосервисного контракта, заключенного с ОАО "МРСК Урала". "Умные" приборы учета установлены в Краснокамском, Ильинском, Добрянском, Кунгурском, Очерском, Пермском районах края и в г. Перми. Всего было заменено свыше 33 тыс. приборов учета электроэнергии.

На данный момент 20 объектов, в состав которых входит более 23 тыс. счетчиков, уже введены в промышленную эксплуатацию. И по последним данным в электросетях по всему Пермскому краю сэкономлено свыше 15 млн кВт/ч.

Современные технологии позволят в Прикамье экономить электроэнергию и снизить потери в электросети как на промышленных объектах, так и в жилых домах Пермского края. Новые приборы учета электроэнергии защищены от негативных погодных условий (ветра, дождя, солнечных лучей), максимально точно учитывают количество потребленной электроэнергии и автоматически передают данные в "Пермэнерго". Также новое оборудование сможет в режиме реального времени выявлять случаи хищения электроэнергии.

Петр Козловский, руководитель Пермского филиала ПАО "Ростелеком":

"Перед тем, как приступить к монтажу "умных" приборов учета, специалисты компании "Ростелеком" провели предпроектное обследование объектов электрической сети, разработали схему организации и модернизации системы учета с удаленным сбором и хранением данных, проработали технические решения для монтажа и наладки системы учета, разработали проектную документацию с адресной привязкой типовых вариантов установки приборов учета электроэнергии. Сейчас, когда монтаж приборов учета завершен, мы ведем пусконаладочные работы и интегрируем вновь установленное оборудование в уже существующую систему учета филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".

Новая система учета защищена от несанкционированного доступа и утечки информации. Таким образом, специалисты ОАО "МРСК Урала" смогут контролировать расходы потребителей и превышение договорной мощности, что позволит существенно снизить потери электроэнергии в электросетях. В дальнейшем предусмотрено расширение системы с добавлением новых приборов учета электроэнергии.

СПРАВКА

ПАО "Ростелеком" – один из крупнейших в России провайдеров цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге "Интерактивное ТВ"). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью "Ростелекома". Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

"Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Выручка группы компаний за 3 мес. 2019 г. составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль - 5,6 млрд руб.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение "Ростелекома" подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard & Poor’s на уровне "BB+", а также агентства АКРА на уровне "AA(RU)".

Метки: Деньги

Опубликовано: 20.06.2019 в 15:09 в рубрике - Новости T7-inform

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