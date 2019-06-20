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Установка газобаллонного оборудования. Наш опыт

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Установка на автомобиль газобаллонного оборудования в последние годы стала одним из главных вопросов для тех, чьи расходы на транспортное средство нельзя назвать безграничными. Оно и понятно: цены на топливо постоянно растут, а доходы - нет.

Как следствие, автомобилисты ищут возможности сэкономить, и ГБО видится логичным решением.

Однако, вокруг эффективности и безопасности установки газобаллонного оборудования до сих пор не утихают споры. Именно поэтому мы решили обратиться к специалистам центра "На газу".

Установка газобаллонного оборудования - изменение в конструкции автомобиля, которое нужно проводить в специальных профессиональных центрах.

Прежде чем рассказать, как правильно выбирать и устанавливать комплект, нужно сказать пару слов о том, что такое газовое оборудование на авто.

ГБО бывает 2 видов: метановое и пропановое. Метановое экономит порядка 70% относительно бензина. Это природный сжатый газ. Пропановое экономит до 40% относительно бензина. Это нефтяной сжиженный газ.

При установки ГБО, машина может ездить, как на бензине, так и на газу. Машина заводится на бензине, прогревается, автоматически переходит на газ. Это удобно: завели, нагрелась, переключилась на газ.

А что делать, если газ заканчивается? Машина автоматически переходит на бензин. И сигнализирует, что газ заканчивается. Кнопка находится в салоне. Поэтому всегда можно переключиться с газа на бензин и наоборот. Если вдруг возникла необходимость.

Насколько система ГБО безопасна?

Полагаю, что на газу намного безопасней. Если произошла утечка, газ улетучился, бензин затёк под машину, искра, машина загорелась….

Помимо этого, в системе предусмотрены защитные клапаны. В случае утечки, обрыва магистралей и какой-нибудь нештатной ситуации всё автоматически перекрывается.

Я знаю, что многих автовладельцев смущает тот факт, что баллон нужно ставить в багажник?

Нет, не всегда. Если речь идёт о пропане, то есть возможность установить вместо запасного колеса и он называется тороидальный. А метан только цилиндрический.

Какой из них лучше?

По сути, их предназначение и принцип действия одинаковые. Поэтому выбирая баллон для автомобиля, стоит ориентироваться на особенности использования авто и свои потребности: частота использования багажника, его загруженность, есть ли возможность сложить сидения и увеличить пространство в багажном отделении.

Более подробная информация есть на сайте центра: https://nagazu.ru/

Там можно самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант оборудования.

Если нет возможности сразу оплатить комплект оборудования и работу, но экономить хочется уже прямо сейчас? Компания предоставляет рассрочку или помогает оформить кредит. Кстати, рассчитать наиболее приемлемый вариант оплаты можно опять же на сайте На газу.

Есть филиалы "На Газу" в Челябинске и Ростовской области. Они работают по франшизе.

Компания имеет все необходимые лицензии на проведение работ. До установки ГБО допускаются только те специалисты Центра "На Газу", которые прошли специальное обучение и имеют необходимую квалификацию и опыт для выполнения данного вида работ.

Метки: Деньги

Опубликовано: 20.06.2019 в 11:45 в рубрике - Новости T7-inform

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Умные приборы учета электроэнергии помогают экономить →

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