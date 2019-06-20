Колумбия — Катар
Обе команды удивили в первом туре. Но колумбийцы все-таки в меньшей степени. Победа над нынешней сборной Аргентины вряд ли попадает под категорию подвига. Но колумбийцы сыграли очень грамотно, аккуратно и правильно стратегически. Они закрыли Месси. И аргентинцы практически ничего не создали, кроме удара Месси головой. А с помощью замен колумбийцы внесли радикальный перелом. Вышли Мартинес, Сапата.
Сейчас Колумбии играть с Катаром, который удивил почти всех. Казалось, команда почти безнадежна при 0:2 с Парагваем, но собрались. И вообще Катар выглядел неплохо, причем и в первом тайме, и концовку провели неплохо. Недооценивать эту команду нельзя.
Но Колумбия не Парагвай. Думаю, колумбийцы учтут ошибки парагвайцев, которые те допустили в матче с не очень хорошо знакомым соперником. Колумбия умеет играть в обороне и не допустит ошибок. Ну а сами колумбийцы что-то впереди организуют.
Источник. Рейтинг Букмекеров
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