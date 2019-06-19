Коста-Рика – Бермудские острова
Предматчевые расклады и главные интриги
Золотой кубок КОНКАКАФ находится в некоторой тени Кубка Америки. Но и там тоже можно встретить неожиданные результаты и интересные матчи. Правда, поединок между Коста-Рикой и Бермудскими островами, прямо скажем, игра на любителя.
Тем не менее, отметим, что явный фаворит своего квартета, Коста-Рика, плохо проводила товарищеские матчи. Но это и не удивительно, если проводить поединки с США, Гватемалой и Перу. Пожалуй, не самый громкий список, но все команды крепкие. По этой причине не все верили, что костариканцам будет легко выиграть группу и пройти дальше с первой позиции.
Но вот, к примеру, с Никарагуа они разобрались легко. Разгромный счет был оформлен еще в первом тайме, а во втором фаворит просто-напросто окончательно закрепил преимущество. Причем все четыре мяча забили разные футболисты.
Пожалуй, о перспективах Бермудских островов многое скажет тот факт, что несколько месяцев назад они уступили Кубе со счетом 0:5. А то, насколько посредственно кубинцы смотрятся на Кубке КОНКАКАФ лишний раз рассказывать нет необходимости.
Вот и в матче против Гаити Бермуды смотрелись уже ощутимо лучше, но по-прежнему слишком легко и бестолково упускают преимущество в счете. Это произошло и в матче первого тура группового этапа.
Прогнозы
И вроде бы два самых популярных варианта ставок говорят об одном и том же – победит Коста-Рика. Но как же по-разному они это делают.
Также обратим внимание, что примерно одинаковое количество ставок поступает на два разных варианта тотала – как больше, так и меньше. Однако разбег довольно солидный, а потому хорошими коэффициентами в данном случае и не пахнет.
Коста-Рика – Бермудские острова – вопрос о победителе снят еще до начала игры
Во втором туре группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ практически ни у кого не возникает сомнений, что Коста-Рика одержит вторую подряд победу на турнире. Главный вопрос – с какой разницей в счете.
Действительно, Коста-Рика хоть и не слишком-то здорово играла в товарищеских матчах, но важный турнир начала замечательно. Никарагуа не стал для нее вообще никаким препятствием. Преимущество в счете было добыто быстро, а в итоге – сверх уверенная виктория.
Бермудские острова на старте турнира проиграли Гаити. Они повели в счете, но заработать даже одно очков не получилось. Досадный результат, но вполне ожидаемый.
Прогноз на матч Коста-Рика – Бермудские острова
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