Египет – Зимбабве

Египет

Сборная Египта в квалификации столкнулась с серьезными проблемами – несмотря на все прогнозы, финишировать «фараонам» удалось лишь на второй строчке. Первому Тунису команда Хавьера Агирре проиграла два балла в таблице, но третий Нигер обогнала аж на восемь баллов.

В последнем товарищеском матче Египет обыграл 3:1 Гвинею, добыв таким образом вторую победу кряду.

Зимбабве

Сборная Зимбабве была весьма успешна в квалификации, хоть и легким ее путь на турнир назвать нельзя. «Воины» попали в одну группу с Либерией, ДР Конго и Конго, финишировав в итоге на первой строчке с девятью очками.

Судьба путевки на КАН решилась в последнем туре, где команда Сандая Дзамба обыграла со счетом 2:0 Конго на своем поле.

Статистика

Египет выиграл последние четыре матча у Зимбабве

Команды встречались между собой восемь раз и только в одном из этих матчей забивалось более трех голов

Ни в одном из четырех последних матчей Египет не пропускал более одного гола





Источник. Всё Про Спорт