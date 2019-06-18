Египет – Зимбабве
Египет
Сборная Египта в квалификации столкнулась с серьезными проблемами – несмотря на все прогнозы, финишировать «фараонам» удалось лишь на второй строчке. Первому Тунису команда Хавьера Агирре проиграла два балла в таблице, но третий Нигер обогнала аж на восемь баллов.
В последнем товарищеском матче Египет обыграл 3:1 Гвинею, добыв таким образом вторую победу кряду.
Зимбабве
Сборная Зимбабве была весьма успешна в квалификации, хоть и легким ее путь на турнир назвать нельзя. «Воины» попали в одну группу с Либерией, ДР Конго и Конго, финишировав в итоге на первой строчке с девятью очками.
Судьба путевки на КАН решилась в последнем туре, где команда Сандая Дзамба обыграла со счетом 2:0 Конго на своем поле.
Статистика
- Египет выиграл последние четыре матча у Зимбабве
- Команды встречались между собой восемь раз и только в одном из этих матчей забивалось более трех голов
- Ни в одном из четырех последних матчей Египет не пропускал более одного гола
Источник. Всё Про Спорт
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