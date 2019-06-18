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← Карта МИР может использоваться как льготный проездной

Пермякам презентовали спутниковый высокоскоростной интернет

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Настоящая находка для тех, кто живет за городом. Пермякам презентовали спутниковый высокоскоростной интернет. Он работает в любой точке Пермского края и позволяет оставаться на связи 24 часа в сутки без сбоев и промедлений. Сколько стоит такое удовольствие и как получить неограниченный доступ к трафику?

Стоит отметить, что усилий для подключения "тарелки" не требуется. Как заявляют в компании РТКОММ, все, что нужно - это пара минут и инструменты. Подключить высокоскоростной интернет может любой желающий, даже хрупкая девушка. Для этого необходимо оборудование, смартфон и гаечный ключ.

Если самостоятельно справиться не выходит, можно обратиться к помощи специалистов. Они же помогут и доставить необходимое оборудование в любую точку Пермского края.


Опубликовано: 18.06.2019 в 21:40 в рубрике - Новости T7-inform

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