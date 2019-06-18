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Уругвай — Япония

21 июня в матче 2-го тура Кубка Америки - 2019 сразятся национальные команды Уругвая и Японии.

Сборная Уругвая

Уругвайцы прибыли в Бразилию на очередной, уже 46-й по счету розыгрыш Кубка Америки в статусе одного из фаворитов турнира. В распоряжении Оскара Табареса очень сильная сборная, которой он руководит уже очень давно и даже успел провести смену поколений. Теперь команда Уругвая – сплав опыта и молодости, чей состав хорошо сыгран. Полузащита претерпела изменения, но уже приобрела вполне оформленный вид. Именно Уругвай – основной конкурент сборной Бразилии на турнире.

Первый тур группового этапа, в котором уругвайцы встречались с командой Эквадора, завершился для них победой. Уругвайцы продемонстрировали привлекательную игру в атаке и вообще выделялись организованностью и креативом. В результате они четырежды огорчили соперника и в ближайшем туре постараются повторить это достижение, благодаря чему практически обеспечить себе выход из группы.

Сборная Японии

Японская команда является одним из приглашенных участников нынешнего розыгрыша турнира. Представители азиатского континента, как вы помните, привезли в Бразилию практически новый состав, который составлен из дебютантов национальной команды. Почти все эти новички представляют внутреннее первенство, и лишь несколько опытных футболистов составили им компанию.

В результате японская сборная изначально считалась аутсайдером не только своей группы, но и всего турнира.

В первом туре они противостояли команде Чили, которая в последнее время совсем не блистала. Но на этот раз чилийцы напомнили себя чемпионского образца, забив 4 мяча. Японцы старались составить достойную конкуренцию, порой создавали опасность у ворот чилийской сборной, но наиграть на гол им так и не удалось, хотя пару моментов у них было.

Предполагаемый сценарий матча

Сложно поверить в то, что японцы сумеют добиться положительного результата в противостоянии с Уругваем, который имеет гораздо более сбалансированную и сыгранную команду. Подопечные Оскара Табареса не хотят затягивать с оформлением путевки в плей-офф континентального турнира и обязательно сыграют в атакующем ключе против японцев, которым особо нечего терять. Судя по матчу с Чили, особых проблем команде Уругвая они доставить не смогут и южноамериканцы возьмут свои три очка, сделав это вновь уверенно и не пропустив гола в свои ворота. Опытная и сыгранная

линия оборона не должна позволить развернуться атакам японцев, а их защита просто не сумеет совладать со связкой Суарес – Кавани и их партнерами.

Кадровая ситуация

Уругвай: все игроки из заявки на турнир готовы играть.

Япония: все игроки из заявки на турнир готовы играть.

Арбитр матча: Андреас Рохас из Колумбии. Провел в нынешнем сезоне 10 матчей на международном уровне и показал за это время 57 желтых и 4 красные карточки.

Начало матча: 02:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Источник. Social Bet

Метки: Спорт

Опубликовано: 18.06.2019 в 12:59 в рубрике - Новости T7-inform

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