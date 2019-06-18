Карта МИР может использоваться как льготный проездной

Во всех МФЦ Перми и пунктах пополнения проездных билетов начинает принимать заявления на получение новых льготных карточек. Здесь же можно будет зарегистрировать в системе банковскую карту МИР и пользоваться ей в дальнейшем, как льготным проездным. К карте привязывается виртуальный счет, на котором будут храниться не деньги, а льготные поездки. Их можно будет заранее купить в личном кабинете онлайн банка или в пунктах пополнения проездных. Опробовать новую систему в действии можно будет уже 1 июля. Список тех, кто имеет право на получение льгот, не изменился, сообщила по телефону пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми Алёна Власова.

Алёна Власова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми сообщает: с1 июля запускается единая система учета пассажиропотока, и воспользоваться льготным проездным документом можно будет на любом виде транспорта по всем маршрутам, которые ходят у нас в городе.