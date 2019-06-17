Житель Кунгура подал в суд на соседа-дебошира и выиграл процесс
В Кунгуре суд вынес решение по иску местного жителя к своему соседу. Истец свои требования обосновал тем, что проживая в многоквартирном жилом доме, его сосед неоднократно нарушал общественный порядок, не давая возможности истцу комфортно проживать в своей квартире, а именно - громко слушал музыку, распивал спиртные напитки, выражался нецензурной бранью. За указанные действия ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности. Истец считает, что действиями ответчика ему причинен моральный вред, который он оценилв размере 300 000 рублей.
В ходе судебного заседания установлено и материалами дела подтверждено, что ответчик систематически нарушает тишину и покой в ночное время, лишая истца права на здоровый отдых и сон. При определении размеров компенсации морального вреда суд принял во внимание степень вины нарушителя, учитывал степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Как сообщили в объединенное пресс-службе при Совете судей Пермского края, исковые требования судом удовлетворены, взыскана ответчика компенсация в счет возмещения морального вреда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Решение не вступило в законную силу.
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