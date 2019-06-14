В выходные на перекрестке Сибирской и Революции закроют движение трамваев
В ближайшие выходные на перекрестке улиц Сибирская и Революции будет закрыто движение трамваев. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, в связи с переустройством сетей на перекрестке с 08:00 15 июня до 23:00 16 июня изменится движение трамваев:
Трамвайный маршрут №6 «ОАО «Велта» - Разгуляй» будет организован сообщением «ОАО «Велта» - АО «Инкар» и пойдет через улицу Белинского. Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай.
Трамвайный маршрут №8 «АО «Инкар» - микрорайон Висим» будет следовать в объезд через улицы Борчанинова и Белинского.
Изменение связано с производством работ по реконструкции улицы Революции на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской.
- На данный момент на перекрестке улиц Революции и Сибирской переустроено около 80% всех сетей. Сейчас необходимо проложить электрические сети, ливневую канализацию и сеть водоснабжения через улицу Сибирскую. Для этого в выходные будет закрыто движение трамваев. За два дня подрядчик разберет и заново соберет трамвайные пути на этом участке, в понедельник движение трамваев возобновится, - сообщил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми сегодня перекроют движение на следующем участке улицы Луначарского
Суд приговорил депутата Егора Заворохина к 7 годам лишения свободы
В краевом минтрансе прокомментировали пробки у Чусовского моста
«Будущие ВДВшники». В Перми школьники искупались в торговом центре
В Перми пьяные гости угнали машину у юбиляра
В Прикамье менеджер турагентства похитила у клиентов более 5 млн рублей
В Перми начинает работу автобусный маршрут №50
В Перми пройдут гонки на мотоциклах с колясками
В выходные в Перми пройдет фестиваль отцов
В городских лесах Перми завершилась противоклещевая обработка
Добавить комментарий: