В Перми сегодня перекроют движение на следующем участке улицы Луначарского

В Перми начинается реконструкция следующего участка теплосети на улице Луначарского. Перекладка стартует на отрезке от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской. Работы там начнутся сегодня вечером с 22:00. Плановый срок перекладки – 30 дней. На время проведения замены трубопровода движение транспорта здесь будет организовано следующим образом: с 06:00 до 22:00 будет открыта для движения одна полоса, с 22:00 до 06:00 – полное перекрытие. Для автомобилистов также будут доступны правый и левый повороты на улице Газеты Звезда. Водителям рекомендуется обращать внимание на временные информирующие знаки.

Пермскому филиалу «Т Плюс» и ООО «Пермской сетевой компании» предстоит обновить 526 метров теплосети диаметром 400 мм. С учетом уже выполненной модернизации новый теплопровод общей длиной 1,7 км протянется по улице Луначарского от улицы Попова до улицы Сибирской. От этой тепломагистрали запитаны дома, в которых проживают 200 тысяч горожан.