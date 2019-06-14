В Перми сегодня перекроют движение на следующем участке улицы Луначарского
В Перми начинается реконструкция следующего участка теплосети на улице Луначарского. Перекладка стартует на отрезке от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской. Работы там начнутся сегодня вечером с 22:00. Плановый срок перекладки – 30 дней. На время проведения замены трубопровода движение транспорта здесь будет организовано следующим образом: с 06:00 до 22:00 будет открыта для движения одна полоса, с 22:00 до 06:00 – полное перекрытие. Для автомобилистов также будут доступны правый и левый повороты на улице Газеты Звезда. Водителям рекомендуется обращать внимание на временные информирующие знаки.
Пермскому филиалу «Т Плюс» и ООО «Пермской сетевой компании» предстоит обновить 526 метров теплосети диаметром 400 мм. С учетом уже выполненной модернизации новый теплопровод общей длиной 1,7 км протянется по улице Луначарского от улицы Попова до улицы Сибирской. От этой тепломагистрали запитаны дома, в которых проживают 200 тысяч горожан.
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